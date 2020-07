Loi de sécurité : premières arrestations à Hong Kong

Les forces de l'ordre ont procédé au total mercredi à l'arrestation de 180 personnes alors que des milliers de Hongkongais se sont rassemblés pour marquer le 23ème anniversaire de la rétrocession de l'ex-colonie britannique à la Chine. L'opposition hongkongaise redoute que la loi de sécurité nationale ne porte un coup fatal aux libertés et à l'autonomie dont jouissait le territoire depuis sa rétrocession le 1er juillet 1997 par le Royaume-Uni.

Promulguée par le président chinois Xi Jinping, ce texte permet de réprimer quatre types de crimes contre la sécurité de l'Etat: subversion, séparatisme, terrorisme et collusion avec des forces extérieures. La loi prévoit que la justice chinoise soit compétente pour certaines infractions et réserve la prison à vie aux crimes les plus graves contre la sécurité nationale.