Loi sur la vie privée: Hong Kong veut rassurer les Big Tech... mais ne fléchit pas

Elles ont adressé une mise en garde aux autorités hongkongaises par l'intermédiaire de l 'Asia Internet Coalition (AIC) , l'organisation qui regroupe Google, Facebook, Twitter, LinkedIn et Apple Inc .

De quoi s'agit-il?

La Chine utilise une des censures les plus sophistiquées au monde pour contrecarrer les effets d' internet, dont l'accès est censé être totalement libre à Hong Kong .

Les contours de cette loi n'étant pas clairement définis , les géants tels que Google, Facebook et Twitter redoutent d'être tenus légalement responsables des contenus rédigés et publiés par leurs internautes.

Des inquiétudes dont Jeff Paine, le directeur de l'AIC , a fait part dans un courrier: "La mise en œuvre de sanctions visant des individus n'est pas conforme aux normes et pratiques mondiales", peut-on lire dans la lettre datée du 25 juin, récemment divulguée au public. "La seule façon d'éviter ces sanctions , pour les entreprises technologiques, serait de cesser d'investir et d'offrir leurs services à Hong Kong ", poursuit-il.

Des inquiétudes justifiées

Ce "soulèvement" de la part des entreprises était prévisible... Les grandes entreprises technologiques se montrent, en effet, de plus en plus méfiantes en raison de la reprise en main musclée du territoire par Pékin, qui a suivi la mobilisation de 2019.

Hong Kong poursuit son objectif

Carrie Lam, de son côté, se montre plus nuancée. "Nous ciblons la pratique illégale du doxing et donnons le pouvoir aux commissaires veillant au respect de la vie privée d'enquêter et de mener des opérations, c'est tout", a-t-elle dit aux journalistes.