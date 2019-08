Nouveaux heurts à l'aéroport de Hong Kong, le gouvernement dénonce le "chaos"

La principale compagnie du territoire, Cathay Pacific, avait indiqué sur son site internet avoir annulé plus de 200 vols à destination et en partance de l'aéroport de Hong Kong. Des compagnies aériennes comme Vietnam Airlines, Jetstar Pacific et Malaysian Airlines ont conseillé à leurs clients de reporter leur voyage. L'aéroport hongkongais est l'un des plus fréquentés de la planète. Il s'agit de la première plateforme mondiale pour le fret aérien et du huitième aéroport le plus important en terme de trafic passagers, avec 73 millions de passagers par an, selon les données de la Commission internationale aéroportuaire.