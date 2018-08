Nouvel épisode climatique au Japon avec le typhon Shanshan

Le typhon Shanshan, qui longe la côte est du Japon, entraîne des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 180 km/h. Ces intempéries occasionnent de nouveaux dégâts, des blessés et plusieurs coupures de courant.

Le climat n'épargne personne cet été. Et surtout pas le Japon, que le typhon Shanshan menace avec ses pluies et vents violents.

Alors qu'il menaçait Tokyo, la capitale nippone a finalement été épargnée, depuis qu'il est passé plus à l'est, provoquant néanmoins des annulations de vols et quelques perturbations dans les trains de banlieue. Shanshan devrait continuer à proximité du nord-est, mais sans accoster, selon les prévisions de l'agence de météo. Ce typhon occasionne des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 180 km/h.