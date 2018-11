"On ne sort pas indemne de la visite d'Hiroshima"

Ogura Keiko avait huit ans lorsque "Little Boy" fut larguée sur sa ville le 6 août 1945. Hiroshima. En un instant, la bombe atomique souffla plus de 75.000 vies. Plus tard, leur nombre atteindra 220.000. Ogura Keiko se trouvait à la limite de l’épicentre et a survécu.