"Pas de calendrier" pour résoudre la guerre commerciale Chine/USA

Les principaux responsables des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine se sont parlé au téléphone. Ils pourraient se revoir bientôt.

Le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin ont reparlé ce mardi avec leurs homologues chinois. Ces deux ministres du gouvernement Trump ont discuté par téléphone avec le vice-Premier ministre Liu He et avec le ministre chinois du Commerce Zhong Shan. Objectif: tenter de sortir de l'impasse de leur conflit commercial.