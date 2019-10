"Pas de négociations si Washington maintient sa politique", dit Pyongyang

La Corée du Nord a lancé une nouvelle charge contre Washington, l'accusant de mener une "politique hostile", et a rejeté tout dialogue sur le nucléaire tant que les Etats-Unis ne changeraient pas d'"attitude", au lendemain de discussions sans résultats à Stockholm.

A l'issue d'une journée de consultations en Suède samedi, qui constituait la première tentative de dialogue après des mois d'impasse diplomatique et d'escalade militaire, les représentants américain et nord-coréen s'étaient séparés sans résultat. Ce qui a énervée les Nord-Coréens... Pyongyang n'a "pas d'intérêt pour la tenue de négociations aussi écoeurantes que celles-ci tant que les Etats-Unis n'auront pas pris de mesures concrètes pour mettre un terme à leur politique hostile", a déclaré dimanche un porte-parole de la diplomatie nord-coréenne cité par l'agence officielle KCNA. "Le sort du dialogue USA-Corée du Nord est entre les mains de Washington et la date limite est à la fin de l'année."