Pékin agite le chiffon rouge de l'option militaire contre Taïwan

Le président chinois Xi Jinping réaffirme sa volonté de réunifier Taïwan et la Chine continentale et n’exclut pas l’option militaire contre les " sécessionnistes " de l’île. Il poursuit surtout une politique d’étouffement à l’encontre du gouvernement indépendantiste en place depuis 2016.

La Chine est-elle prête à récupérer Taïwan par tous les moyens, y compris en usant de la force? L’île chinoise de 23 millions d’habitants, plantée entre Shanghaï et l’archipel des Philippines, est soumise à des pressions croissantes de la part de Pékin, dont le président Xi Jinping a livré un nouvel exemple mercredi. Le chef d’État chinois a affirmé lors d’un discours vouloir faire tout ce qui est possible pour une "réunification pacifique" de la Chine continentale à ce qu’elle considère comme sa province, avant d’ajouter ceci : "Nous n'exclurons pas l'usage de la force et garderons toutes les options nécessaires" pour mener à bien cette réunification "inéluctable".