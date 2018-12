Pekin et Washington enregistrent des progrès sur le commerce

La Chine et les Etats-Unis ont enregistré des progrès sur la balance commerciale. Les deux pays se livraient à une guerre commerciale sans merci avant de décider de respecter une trêve de 90 jours.

La Chine et les Etats-Unis ont fait de "nouveaux progrès" sur la balance commerciale et la propriété intellectuelle au cours d'une conversation téléphonique entre responsables de ces deux pays, a annoncé dimanche le ministère chinois du Commerce.

"Le 21 décembre, la Chine et les Etats-Unis ont eu une conversation téléphonique au niveau des vice-ministres, échangeant leurs points de vue sur des questions comme la balance commerciale et le renforcement de la protection de la propriété intellectuelle et ils ont accompli de nouveaux progrès", a fait savoir le ministère dans un communiqué.