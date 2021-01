Pékin fait trembler Hong Kong avec un vaste coup de filet

Crainte d'une bascule autoritaire

À en croire un décompte fait sur Facebook et Twitter par des partis et des personnalités de l'opposition, au moins 48 arrestations ont été réalisées, la plupart pour "subversion". Cette vaste opération est de nature à alimenter les craintes sur une bascule autoritaire à Hong Kong, six mois après l'entrée en vigueur de la loi de sécurité nationale punissant ce que Pékin définit comme des actes de sécession, subversion, terrorisme et collusion avec des puissances étrangères.