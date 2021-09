Pékin rappelle à l'ordre ses start-ups de partage de voitures

Pékin continue à titiller ses entreprises technologiques sur les questions de concurrence et de données personnelles. Le régulateur s'en prend aux services de voitures partagées.

Les autorités de régulation chinoises ont convoqué 11 sociétés de service de transport partagé pour un rappel à l'ordre. Elles leur reprochent l'embauche de conducteurs non qualifiés et le recours à des promotions qui perturbent l'équilibre du marché, a indiqué le ministère des Transports dans un communiqué. Les régulateurs ont exhorté les entreprises de covoiturage à respecter les règles de marché, à travailler à une concurrence saine et à protéger la sécurité des données.