Pékin réforme radicalement le système électoral à Hong Kong

La décision devrait entraîner une marginalisation de l'opposition dans le territoire semi-autonome. Le comité permanent du parlement chinois avait voté plus tôt dans la journée, et "à l'unanimité", des amendements en ce sens, a indiqué l'agence de presse Chine nouvelle.

Les autorités chinoises ont déclaré que la mesure visait à se débarrasser des "failles et des déficiences" qui ont menacé la sécurité nationale lors des troubles antigouvernementaux de 2019 et à faire en sorte que seuls des "patriotes" dirigent la ville.

Qu'est-ce qui change?

Ces mesures constituent le remaniement le plus important de la structure politique d’Hong Kong depuis son retour sous la domination chinoise en 1997 et modifient la taille et la composition de l'assemblée législative et du comité électoral en faveur de personnalités pro-Pékin. Difficile de connaître les détails de cette loi, ils n'ont pas été officiellement dévoilés. Toutefois, Tam Yiu-chung, le seul représentant de Hong Kong au sein de l'organe décisionnel suprême du Parlement chinois, a donné quelques précisions: quiconque se présente aux élections devra avoir été "approuvé" par un comité de contrôle créé par les autorités hongkongaises. "Le Comité pour la sécurité nationale et la police de la sécurité nationale prépareront des rapports sur chacun des candidats pour aider le processus de contrôle du comité de validation", a-t-il dit à l'AFP.