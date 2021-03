Pékin s’attire les foudres de l’UE avec sa réforme électorale

Protéger les libertés

Cette réforme devrait permettre à la Chine d’écarter des élections les candidats de l’opposition démocrate. Une initiative totalement désapprouvée par l’Union européenne, qui se dit prête à contrattaquer. "L'UE est prête à prendre des mesures supplémentaires en réponse à toute nouvelle détérioration grave des libertés politiques et des droits de l'homme à Hong Kong , qui serait contraire aux obligations nationales et internationales de la Chine", a annoncé le porte-parole du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.

Et pour cause… "Si elle est adoptée, cette réforme pourrait avoir des conséquences négatives de grande envergure pour les principes démocratiques et les représentants élus démocratiquement à Hong Kong", a déclaré le porte-parole européen. "Elle irait également à l'encontre des réformes électorales précédentes à Hong Kong et reviendrait sur les engagements pris dans les articles 45 et 68 de la loi fondamentale d'introduire le suffrage universel dans les élections du chef de l'exécutif et du conseil législatif", a-t-il précisé.