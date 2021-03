Pékin trace son cap économique et peaufine le musèlement d’Hong Kong

Réduire les dépendances

En guise de perspective économique, Li Keqiang a annoncé attendre une croissance économique d'au moins 6% cette année. Un objectif prudent dans un contexte hautement imprévisible, mais alors que beaucoup d'économistes s'attendent à une croissance supérieure. Les chercheurs du Merics, think tank basé à Berlin qui fait référence sur la Chine, estiment que la croissance chinoise pourrait dépasser 6,8%, après une forte décélération l’an dernier, à 2,3% , sous l’effet du confinement et du ralentissement de l’économie mondiale.

Alors que l'ANP doit adopter formellement le plan quinquennal (2021-2025), le gouvernement a annoncé son intention de créer 11 millions d'emplois urbains et met l’accent sur une croissance "de haute qualité". La Chine augmente notamment ses dépenses de recherche et développement de 7% par an jusqu'en 2025. Et ambitionne de réduire sa dépendance aux importations pour des technologies clés, comme les semi-conducteurs: elle ne fabrique que 16% de ceux qu'elle consomme, et en a importé pour 304 milliards de dollars en 2019 (davantage que de pétrole).