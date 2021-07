Pèlerinages de masse sur les terres rouges du Parti communiste chinois

Le Parti communiste chinois et ses 95 millions de membres célèbrent cet été le centième anniversaire de sa création. L’occasion pour beaucoup de Chinois de visiter les sites les plus symboliques de leur histoire.

Le "bateau rouge" plutôt que la Tour Eiffel. Cet été, des millions de touristes chinois sont repartis sur les traces des premiers communistes . Sur le lac Nanhu, dans la ville de Jiaxing à 80 kilomètres au sud de Shanghai, on visite le "bateau rouge" où se sont réunis les treize premiers membres du Parti en juillet 2021 dans une ambiance de kermesse.

Cette ville modeste aux standards de la Chine, 1,2 million d’habitants, est devenue un haut lieu de pèlerinage pour les membres du Parti. Elle est tapissée de bannières rouges, affiches et décorations vantant le "socialisme à la chinoise". "Ecoutez le Parti, appréciez le Parti, suivez le Parti", ordonne un slogan. Un autre appelle la population à "embrasser le rêve chinois" et à "à affronter les flots de l’histoire comme le bateau rouge du fleuve Nanhu". Jiaxing est une arme de propagande massive au service du régime communiste.

Les entreprises organisent, via les cellules du PCC, des visites organisées obligatoires, sortes de séminaires de groupes.

Le tourisme rouge est en vogue auprès d’une population biberonnée au communisme . Les entreprises organisent via les cellules du PCC des visites organisées obligatoires, sortes de séminaires de groupes.

Casquettes rouges vissées sur la tête, ces grappes de touristes écoutent religieusement les guides qui expliquent en détail comment le Parti a grandi jusqu’à devenir le seul maître à bord. "Nous sommes venus en groupe, explique un retraité de la fonction publique accompagné par une vingtaine de ses anciens collègues. C’est un voyage organisé par notre comité du Parti communiste, j’ai 76 ans et c’est la première fois que je vois le lac Nanhu, c’est très émouvant, c’est ici que nos premiers camarades se sont retrouvés."

"Camarades, lance une autre cheffe d’entreprises à ses salariés réunis autour d’elle, nous sommes aujourd’hui sur le lieu de naissance du Parti communiste chinois. Un grand nombre de gens ont donné sang et vie pour construire les fondations du Parti et de la Chine."

Même ferveur à Shanghai, dans l’ancienne concession française, où vient d’ouvrir un musée du communisme flambant neuf où les spectateurs sont invités à revivre l’été 1921 et la scène de la réunion clandestine au cours de laquelle le Parti communiste chinois est né dans le plus grand secret, avec des sons et des images en trois dimensions. Des acteurs jouent les rôles des intellectuels de gauche séduits par les idées de Marx lors de la Révolution bolchevique, dont Mao Zedong, alors jeune homme, présent à cette réunion secrète.