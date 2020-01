Plus de 40 millions de personnes interdites de circuler en Chine

Coup de froid sur l’économie chinoise

Wuhan est l’une des grandes villes industrielles de la Chine, le poumon économique de cette Chine du centre déclaré "pôle d’attractivité" il y a une dizaine d’années par le gouvernement. La ville (et ses gigantesques banlieues plantées d’usines) accueille plusieurs milliers d’expatriés notamment dans ses lignes de montage automobiles comme Nissan, Renault, PSA Peugeot-Citröen et leur co-entreprise Dongfeng. Elle est aussi un carrefour commercial avec la présence du plus grand port d’eau douce de Chine sur le fleuve Yangtze, et une voie de passage incontournable pour les trains à grande vitesse à mi-chemin du Nord et du Sud de la Chine.

Mais aujourd’hui, la ville est anesthésiée, sous le choc, et les usines ne rouvriront certainement pas la semaine prochaine comme prévu à l’issue des fêtes du Nouvel an. Laa province n’est pas la seule à souffrir de cette épidémie. Les compagnies aériennes, les agences de voyages, le tourisme et le commerce de détail vont également sentir les effets de la maladie.

En 2002-2003, lors de l’épidémie de Sras, on estimait à entre 40 et 50 milliards d’euros les pertes économiques liés au virus, dont 20 milliards pour les seuls pays d’Asie. A l’époque, les revenus du tourisme avaient chuté de 80% en Chine. On pourrait rester dans les mêmes proportions cette fois, selon les analystes qui redoutent surtout une paralysie de l’économie chinoise qui espérait relancer la croissance en misant sur la consommation intérieure. L’économie qui traverse déjà une mauvaise passe avec une croissance au plus bas depuis 29 ans pourrait du coup elle aussi tomber malade.