Plus qu'un seul jour d'évacuation de Kaboul assuré pour la Belgique

Baisse des rotations

À Kaboul, la pression continuait d'augmenter à l'approche de la date butoir et alors que les talibans bloquaient l'accès à l'aéroport pour les Afghans. Des opérations d’exfiltration en bus ont été organisées mardi et mercredi pour mener des ressortissants belges ou autres ayants droit vers l’aéroport Hamid Karzai. Mais mercredi matin, un de ces bus a été arrêté à un point de contrôle taliban. Des coups de feu ont été tirés et les personnes se sont éparpillées sans pouvoir atteindre l'aéroport, indique une source militaire.