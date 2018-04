Poignée de main historique entre les deux Corées

C'était la poignée de main historique que les Coréens attendaient depuis plus de dix ans. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a invité le président sud-coréen Moon Jae-in à l'accompagner de son côté de la frontière.

Le président sud-coréen Moon Jae-in et le numéro un nord-coréen Kim Jong-un se sont retrouvés ce vendredi à Panmunjom. Ce "village de la trêve", situé sur la frontière commune, accueille le troisième sommet intercoréen après ceux de 2000 et de 2007.

L'image est forte. On y voit les deux dirigeants détendus et souriants dans une ambiance en apparence chaleureuse. Elle contraste avec les tensions accrues l'an dernier par les tests balistique et nucléaire effectués par la Corée du Nord.

"Nous nous trouvons aujourd'hui sur une ligne de départ, pour écrire une nouvelle histoire faite de paix, de prospérité et de relations intercoréennes", a déclaré Kim Jong-un, avant que ne débutent les discussions officielles entre les deux dirigeants des deux Corées, toujours techniquement en état de guerre depuis l'armistice de 1953.

Aucun dirigeant nord-coréen n'avait traversé la frontière intercoréenne. Les deux sommets précédents avaient eu lieu à Pyongyang, la capitale du Nord. Kim a donc invité Moon à effectuer quelques pas du côté nord-coréen de la frontière, ce qui n'était pas prévu par le protocole. Les deux hommes ont ensuite pris le chemin de la "Maison de la paix" à Panmunjom. "J'espère que nous serons capables de parler franchement et de parvenir à un accord pour offrir un grand cadeau aux Coréens et aux gens à travers le monde qui espèrent la paix", a déclaré Moon Jae-in.

Au programme?

"Les deux dirigeants ont eu un dialogue sincère et franc au sujet de la dénucléarisation et de l'établissement d'une paix permanente sur la péninsule coréenne et du développement des relations intercoréennes", indique le porte-parole de la présidence sud-coréenne Yoon Young-chan. Il a par ailleurs ajouté que les épouses des deux hommes participeraient au banquet organisé à l'issue du sommet.

Pyongyang a déjà annoncé la suspension de ses essais nucléaires et de missiles balistiques, ainsi que le démantèlement d'un site à partir duquel étaient effectués les tests d'armes atomiques. Mais un scepticisme demeure au sein de la communauté internationale sur la volonté réelle de la Corée du Nord d'abandonner son programme nucléaire.

Le sommet a lieu avant celui qui devrait réunir, en mai ou en juin, Kim Jong-un et Donald Trump. D'ici là, le président américain pourrait rencontrer son homologue sud-coréen, comme l'a laissé entendre mercredi un responsable de la Maison-Blanche.

Un sommet haut en symboles

Symbolique, ce sommet l'est aussi jusque dans les détails: des marguerites en signe de paix, l'image d'une montagne représentant la réconciliation et même une table de 2,018 mètres...

Mitraillés par les appareils photo, les leaders coréens ont en effet pris place autour d'une table ovale en noyer censée permettre "des discussions franches sans sentiment de distance malgré 65 ans de division", selon la présidence sud-coréenne.

Dans les coins de la pièce étaient disposés des vases traditionnels remplis de fleurs:

des pivoines symboles de bienvenue

des marguerites symboles de paix

des fleurs sauvages représentant la Zone démilitarisée (DMZ).

Dominant les discussions, une grande image du Mont Kumgang, une station touristique nord-coréenne qui accueillit des légions de Sud-Coréens dans les années 2000, jusqu'à ce que Séoul ne suspende les voyages en 2008 après qu'un soldat nord-coréen eut abattu un touriste qui s'était aventuré dans une zone interdite.