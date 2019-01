Pourquoi la Chine connaît une baisse de population inédite

Les chiffres officiels ne seront connus que courant janvier, mais sans attendre, le spécialiste Yi Fuxian, chercheur basé aux Etats-Unis à l'Université du Wisconsin-Madison, estime que la population de la Chine a reculé l'an dernier de 1,27 million de personnes . Une paille par rapport à une population totale de 1,39 milliard d'habitants, plus de 125 fois la population de la Belgique. Mais tout de même: c'est une première dans l'histoire de la République populaire de Chine, fondée en 1949, avance le chercheur. Notons cependant que d’après les données de la Banque mondiale, la Chine a connu une baisse de sa population au tournant des années 1960, lorsqu’une famine toucha le pays et tua au moins 15 millions de personnes.

"Crise démographique"

Le vieillissement de la population s'accélère. Selon des estimations du gouvernement, le nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus devrait atteindre 487 millions de personnes en 2050, soit 35% de la population contre 241 millions (17,3% de la population) fin 2017. Le nombre de femmes en âge de procréer devrait lui reculer de plus de 39% au cours des 10 prochaines années, selon He Yafu, un démographe indépendant, qui juge vraisemblables les estimations du professeur Yi.

"Un tournant historique"

Yi Fuxian, critique de longue date de la politique de l'enfant unique, encourage désormais le gouvernement chinois à abolir la limite de deux enfants par famille et à soutenir la natalité par de généreux congés parentaux et des incitations fiscales. Si le régime communiste n'intervient pas dès à présent "la crise du vieillissement sera plus grave que celle du Japon et les perspectives économiques encore plus sombres", prévient-il.