Poutine ouvre la voie à son maintien au Kremlin

Aucun vote contre

Les députés de la Douma ont dans la foulée adopté cet amendement ainsi que tous les autres proposés par le chef de l'État depuis janvier. Un total de 382 ont voté pour, 44 se sont abstenus et aucun n'a voté contre. Une dernière lecture aura lieu ce mercredi à la Douma, chambre basse, avant un vote le même jour des sénateurs du Conseil de la Fédération.

Pérenniser le système

Poutine a ensuite soumis 24 pages supplémentaires d'amendements adoptés mardi notamment pour défendre les valeurs conservatrices qu'il porte. La Constitution se dote ainsi de la mention de "la foi en Dieu" des Russes ainsi que du principe d'un mariage possible uniquement entre un homme et une femme. En outre, si avec la réforme constitutionnelle le Parlement se voit accorder le choix du Premier ministre, le président pourra toujours limoger le chef du gouvernement à sa guise, et tout membre du cabinet.