Quand Pékin expulse ceux qui ont contribué à la croissance

Pour les fêtes du Nouvel An lunaire, des millions de Chinois prennent la route de leur région d’origine. Pour beaucoup, désormais indésirables à Pékin, il s’agit d’un aller simple.

À la grande gare de l’Ouest, Xin Jie prend le train pour Chengdu. Depuis un an, elle n’est pas rentrée chez elle. Le Nouvel An lunaire est souvent la seule occasion pour ces migrants chinois de retourner dans leur village natal. Mais cette année, ce voyage d’une trentaine d’heures a un goût amer. Dans ses bagages, Xin Jie a emporté tout ce qu’elle pouvait de sa petite chambre qu’elle occupait à Xinjian.

Xinjian, à une soixantaine de kilomètres du centre de Pékin, est un quartier populaire abandonné aux bulldozers depuis le début de l’hiver. Tout a commencé le 19 novembre 2017. Ce jour-là, un incendie provoqué selon les autorités par un court-circuit dans un immeuble vétuste, a causé la mort de 19 personnes. Les autorités ont saisi le prétexte pour raser ce quartier dans lequel vivaient près de 200.000 personnes, essentiellement des migrants de l’intérieur.

Citoyens de seconde zone

Venus des campagnes, ces soutiers de la croissance économique travaillent dans les petits commerces, les restaurants ou sont chauffeurs de taxis. Beaucoup travaillaient dans des ateliers de confection textile. Ils exercent tous ces petits métiers dont les citadins ne veulent pas. Seulement, ils ne bénéficient pas des mêmes droits que les Pékinois de souche. Chaque année, ils doivent renouveler leur permis de travail et n’ont droit ni à la sécurité sociale, ni aux remboursements des soins de santé, ni même à l’école gratuite pour leurs enfants. Des citoyens de seconde zone dont les droits sont définis par l’obtention du "houkou" le passeport intérieur.

"J’ai été expulsée de Xinjian juste après l’incendie, nous explique Xin Jie qui tenait une petite épicerie dans le quartier. En une nuit, j’ai dû déménager toutes mes affaires pour m’installer dans un autre quartier, juste à côté, mais en janvier, j’ai appris qu’il serait lui aussi détruit. C’est incroyable de nous traiter comme ça. Pékin ne veut plus de nous, alors je n’ai pas d’autres choix que de partir travailler dans une autre ville, peut-être à Shanghaï ou Canton. Je ne sais pas encore."

Xin Jie a les larmes aux yeux. Elle est originaire du Sichuan, une province pauvre du sud-ouest de la Chine où le travail manque. Comme 250 millions de Chinois, elle a donc quitté sa campagne natale pour tenter sa chance en ville. Un exode rural qui a longtemps servi de carburant à l’usine du monde.

Lifting forcé

Mais Pékin ne veut plus d’eux. La capitale surpeuplée et noyée dans un nuage de pollution, veut limiter sa population à 23 millions de personnes d’ici à 2020. Elle subit un lifting forcé depuis près d’un an, lançant cet hiver une campagne radicale visant à démolir 40 millions de mètres carrés de constructions illégales, surtout des magasins et des logements occupés par ces migrants.

500.000 personnes auraient déjà quitté la capitale suite à cette campagne d’éviction brutale. Un million d’autres partis pour les fêtes du Nouvel An ne reprendront sans doute jamais le chemin de la capitale, une ville dont le président Xi Jinping veut faire la vitrine propre et moderne de la puissance chinoise. Dans son dernier discours, il a déclaré vouloir faire de la Chine la première puissance mondiale d’ici 2049. Sur les posters de propagande installés un peu partout sur les murs de Pékin, on parle de "rêve chinois". Un rêve dans lequel les pauvres n’ont pas leur place.

"Je suis arrivé à Pékin il y a huit ans, nous raconte Zhao un jeune migrant du Hebei. Ici, je travaille comme carrossier et je nettoie les voitures. Mon salaire est deux fois plus élevé que dans mon village natal. On est juste là pour gagner notre vie mais c’est devenu vraiment compliqué. J’ai déjà été expulsé deux fois cet hiver et maintenant, je dois me cacher pour travailler."

Quelques manifestations vite réprimées et surtout, une absence totale de mobilisation de la société civile expliquent que ces migrants se sentent aujourd’hui abandonnés. Les ONG n’ont pas le droit de leur venir en aide, les journalistes étrangers sont empêchés de se rendre dans ces quartiers.

"Petit à petit, depuis dix ans, on voit que les migrants sont repoussés de plus en plus loin de Pékin, explique Wei Jiayu, directeur de l’ONG New Citizen program. Pékin compte six périphériques. Au début des années 2000, les migrants se concentraient autour du troisième périphérique, aujourd’hui ils sont repoussés au-delà du sixième.". Soit à plus de 100 kilomètres du centre-ville. Pour la municipalité, c’est une bonne affaire.

On rase tout

À Pékin, le prix du mètre carré peut atteindre les 10.000 euros et sur les anciennes friches occupées par les migrants pousseront bientôt des gratte-ciel flambant neufs dans lequel vivra la classe moyenne. Les terrains étant vendus à prix d’or aux promoteurs, la mairie s’en met plein les poches.

À Xinjie, il ne reste plus rien. À l’approche du Nouvel An, les derniers immeubles encore debout ont été rasés. Un parc sera construit et bientôt, un nouveau quartier dans lequel les migrants n’auront pas leur place. Certains s’accrochent encore mais pour vivre ici ils devront payer un loyer cinq à six fois plus important qu’avant. Autant dire que c’est impossible avec un salaire d’ouvrier.

Une gentrification qui transforme Pékin à marche forcée en capitale un peu trop propre d’une Chine flamboyante. "J’ai entendu le discours du président Xi Jinping pour le Nouvel An, s’emporte Xin Jie. Il a parlé d’une Chine moderne et ouverte, c’est bien. Mais nous, pauvres migrants, que voit-on? Que va-t-on devenir?"