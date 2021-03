Quand la crise diplomatique chinoise trouble le jeu économique...

En remettant en cause la ratification de l’accord UE-Chine sur les investissements, la crise diplomatique pourrait freiner la recherche d’un nouvel équilibre pour le commerce mondial.

Les relations diplomatiques entre l'Europe et la Chine continuaient de s'envenimer, mardi, après les sanctions décrétées lundi par l'Union européenne en réponse au traitement de la minorité ouïghoure par le régime de Pékin. Après avoir annoncé des mesures de représailles à l'égard notamment de députés européens, la Chine a convoqué dans la nuit de mardi l'ambassadeur de l'Union européenne à Pékin pour condamner des sanctions européennes fondées selon elle "sur des mensonges et de fausses informations".

S'en prenant à "une minorité de puissances occidentales" qui ont critiqué Pékin, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a affirmé que "l'époque où elles pouvaient inventer des histoires ou fabriquer un mensonge afin de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Chine appartient à un passé définitivement révolu". L'UE, les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni ont pris des sanctions contre le traitement des Ouïghours internés dans des camps de rééducation, soumis à des travaux forcés et à des campagnes de stérilisation.

Sabotage

Alors que l’Union a sanctionné quatre officiels du Xinjiang, la Chine s'en est prise directement à des députés européens – et même à une commission entière du Parlement de l’Union. Ce faisant, Pékin a visé ceux-là mêmes qui devaient ratifier l'accord d'investissements conclu en décembre entre l'UE et la Chine (CAI) – contre la volonté de l’équipe de Joe Biden, alors président-élu. Cela avait été reçu comme une victoire diplomatique pour Pékin et un marqueur d’une voie proprement européenne face Pékin.