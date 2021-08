Quelle est la stratégie des talibans en Afghanistan?

Les talibans s'approchent de Kaboul. Or, selon l'accord négocié avec les Américains, ils ne peuvent pas prendre le pouvoir par la force.

En Afghanistan, les capitales provinciales tombent les unes après les autres aux mains des talibans. Ceux-ci sont notamment entrés dans Kandahar, au sud, et à Herat, à l'ouest, en cette fin de semaine. L'étau se resserre autour de la capitale. Washington et Londres déploient leurs troupes à l'aéroport de Kaboul pour évacuer leurs ressortissants et diplomates. Le pays, lâché par les Américains, est voué, à nouveau, à un changement de régime. Les États-Unis, le Pakistan, l'Union européenne et la Chine viennent de rappeler qu'ils ne reconnaîtraient aucun gouvernement en Afghanistan "imposé par la force".

Christian Olsson, professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'ULB, directeur du Repi (Recherche et études en politique internationale), connaît bien la région. Ses recherches portent notamment sur l'interventionnisme militaire occidental au Moyen-Orient. Il s'est rendu cinq fois en Afghanistan. Il décrypte cette avancée rapide des talibans et ses conséquences, pour le pays, mais aussi la région et le monde occidental.

Qui sont vraiment ces talibans?

L'invasion soviétique de 1979 avait donné lieu à un soulèvement de la population afghane en dehors des grandes villes. Cette rébellion des moudjahidines est à l'origine du mouvement des talibans, qui a réellement émergé en 1994, avec le projet de mettre fin aux luttes intestines. Soutenus par le Pakistan, ils cherchaient à pacifier les campagnes en mettant l'accent sur le caractère religieux. Vu qu'il s'appuyait sur un réseau constitué dans les écoles religieuses du Pakistan, qui recrutait parmi les réfugiés afghans ayant fui les bombardements soviétiques, ce mouvement-là englobait tout le territoire afghan, alors que les autres moudjahidines étaient plus limités localement ou ethniquement. Les talibans ont ainsi pu se développer à l'échelon national et pas seulement dans le sud, leur fief historique.

Que veulent les talibans?

Pendant longtemps, ils voulaient le retrait des forces internationales. Ils l'ont obtenu, dans le cadre de l'accord signé avec les États-Unis, début 2020. Mais ils ont promis qu'au terme du retrait des troupes internationales, ils négocieraient avec le régime afghan pour constituer une nouvelle autorité. Leur objectif, c'est aussi de ne pas commettre la même erreur qu'avant 2001. Cette fois, ils veulent une reconnaissance internationale. Il faudra donc que le gouvernement auquel ils vont participer soit légitime. Les États-Unis les ont prévenus: s'ils prennent le pouvoir sans négocier, ils ont peu de chance d'obtenir cette reconnaissance.

Mais ils ont toujours une réputation d'extrême violence...

Cette violence tient surtout au contexte de guerre qui gangrène ce pays depuis 1979. Ce conflit de long terme a conduit à une brutalisation de la société afghane.

De plus, les talibans affichent un rigorisme religieux extrême et un conservatisme exacerbé. Ils se montrent impitoyables sur l'application de la loi et notamment de la charia. Mais leurs normes sont celles qui prévalent déjà dans tout l'Afghanistan rural. Mais en environnement urbain, notamment à Kaboul, la mentalité est très différente et ces règles ne sont pas acceptées.

L'armée afghane semble passive face à l'avancée des talibans. Pourquoi?

Le gouvernement officiel ne contrôlait déjà que les grandes villes et quelques territoires de campagne... L'armée gouvernementale compte plus de 175.000 hommes, contre maximum 70.000 talibans. Elle dispose d'avions, d'hélicoptères, de chars de combat alors qu'en face, les talibans ont peu d'armes lourdes, leur arsenal est assez ancien et le matériel qui provient du Pakistan n'est guère sophistiqué. Mais les forces du régime manquent de cohésion et une bonne partie des troupes sont massées au centre du pays.

Les talibans d'aujourd'hui sont-ils les mêmes que ceux d'il y a 20 ans?

Ils semblent plus flexibles sur certaines normes, notamment sur la scolarisation des filles dans les campagnes. Ils considèrent que garder les écoles ouvertes va les aider à rallier la population locale à leur cause.

Comment réagissent les populations lorsque les talibans entrent dans leur ville?

Le soutien aux talibans est beaucoup plus fort dans les populations pachtounes, qui comptent pour 40% des habitants. Les Pachtounes sont originaires du sud, d'où viennent aussi les talibans, et la hiérarchie talibane est pachtoune.

Si les talibans ont la réputation de se montrer cruels et impitoyables, ils sont relativement impartiaux dans l'application des lois, ce qui est très important en Afghanistan.

De plus, ils ont les moyens d'imposer leur jugement, contrairement aux juges issus du régime qui sont, de plus, corrompus. Donc, les talibans représentent un retour à l'ordre, coercitif certes, mais qui laisse enfin espérer une certaine paix.

Pourraient-ils rapidement prendre Kaboul?

Ce ne sera pas si facile! L'armée gouvernementale est principalement regroupée au centre du pays, pour défendre la capitale.

Ce que veulent les talibans, c'est se mettre en position de force pour la négociation en vue du prochain gouvernement. Ils avancent au nord et au sud, ils prennent Kaboul en étau, mais dans l'immédiat, la capitale ne les intéresse pas.

Pourquoi les États-Unis quittent-ils l'Afghanistan?

Les Américains ont dépensé depuis 20 ans des sommes faramineuses dans cette guerre. Or, leur présence attise l'opposition face au gouvernement actuel et la population a l'impression que leur pays est sous occupation étrangère. Le régime afghan est un des plus corrompus du monde. Une partie de l'argent donné pour l'armée a disparu dans des banques pakistanaises ou en Arabie saoudite. Ou dans la construction de villas...

Le calcul de Joe Biden, c'est d'obliger le gouvernement afghan à montrer ce dont il est capable avec ses propres troupes. Tôt ou tard, les deux clans devront négocier. Cette année, très probablement. En attendant, les talibans vont avancer, prendre le contrôle sur les frontières extérieures, pour profiter des taxes, et couper les grands axes.

Doit-on craindre une alliance entre les talibans et l'État islamique ou Al-Qaïda?

C'est peu probable. Les talibans se sont toujours présentés comme une force nationale. Ils n'ont pas de projet de califat mondial. Vu qu'ils visent le monopole sur le camp islamiste dans leur pays, ils tentent de marginaliser l'EI. Ils se sont aussi engagés, dans le cadre de l'accord avec les États-Unis, à ne pas permettre à Al-Qaïda ou l'État islamique de prendre de l'essor.

Faut-il attendre une vague migratoire venue d'Afghanistan?

L'élite afghane est constamment en fuite. Elle se reconstitue au gré des régimes et à chaque fois, l'élite de l'ancien régime fuit. Il est clair qu'une partie de la population qui a activement collaboré avec les forces internationales veut partir, même si les talibans ont promis de ne pas commettre d'exactions contre ceux qui les ont combattus.

Y a-t-il un risque d'attentat terroriste en dehors de l'Afghanistan?

De la part des talibans, ça me semble fort peu probable! Ils ne l'ont jamais fait et ont, de plus, conclu des accords et envoyé des délégations dans différents pays pour assurer qu'ils ne veulent pas étendre leur pouvoir au-delà de leur pays.

Le peuple afghan peut-il espérer la paix suite aux prochaines négociations pour le pouvoir?