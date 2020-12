Quelques grammes de système solaire primitif déposés sur Terre

L’information avait injustement été éclipsée par la mission spatiale chinoise Chang’e 5, qui a ramené cette année sur Terre deux kilos de poussières lunaires. Certes, il s’agit d’un premier retour d’échantillons prélevés sur notre satellite naturel depuis plus de 40 ans par les missions américaines Apollo et soviétiques Luna.

Mais une autre sonde spatiale, Hayabusa, a de son côté livré aux scientifiques de la JAXA, l’Agence spatiale japonaise, quelques grammes de poussières provenant d’un astéroïde. Un caillou de l’espace situé à plus de 200 millions de kilomètres de la Terre, quand Hayabusa l’a quitté voici un an. La Lune, pour rappel, n’orbite "qu’à" 400.000 km de notre planète. Et elle est bien plus massive qu’un astéroïde, ce qui facilite la mise en orbite de sondes et les manœuvres d’atterrissage et de décollage.