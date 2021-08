Qui se cache derrière l'attentat de Kaboul?...

Une logique islamiste différente

Un représentant des talibans a aussi déclaré à Reuters que le groupe avait arrêté un combattant de l'EI à l'aéroport quelques jours plus tôt et que ce dernier leur avait révélé des plans d'attaques . Selon Joe Biden, qui menace de représailles, les États-Unis auraient "une idée de l'identité des commanditaires".

L'expert Didier Leroy, chercheur à l'Institut royal supérieur de défense et à l'ULB, nous expliquait il y a quelques jours que si l'État islamique est l'ennemi des Américains, il l'est aussi des talibans. "Le mouvement taliban combat l'EI depuis des années. Il considère Daech comme une menace existentielle puisque le projet taliban ne concerne que la nation afghane, alors que l'EI développe une logique transnationale. Les talibans ne visent pas la destruction, mais un État plus islamique. Daech, lui, fustige tous les mouvements islamistes qu'il considère trop laxistes: le Hamas, Al Qaïda, les Frères musulmans, les talibans, etc., sont trop mous pour lui!"