Réouverture de l'aéroport de Hong Kong avec un trafic aérien perturbé

73 millions

Le trafic "passagers" annuel

L'aéroport hongkongais est l'un des plus fréquentés de la planète. Il s'agit de la première plateforme mondiale pour le fret aérien et du huitième aéroport le plus important en terme de trafic passagers, avec 73 millions de passagers par an, selon les données de la Commission internationale aéroportuaire.