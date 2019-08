Séoul riposte à Tokyo avec le retrait de certains avantages commerciaux

Des régulations plus strictes s'appliqueront le mois prochain aux exportations sud-coréennes vers le Japon liées à l'industrie de l'armement et aux machines-outils. Telle est la décision du ministre sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et l'Energie. Il s'agit en fait d'une réponse à l'annonce faite il y a dix jours par le Japon de retirer à compter du 28 août la Corée du Sud de sa liste des "partenaires de confiance".