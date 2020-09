Sommet UE-Chine: "La Chine est une rude négociatrice"

Initialement prévu à Leipzig, le sommet réunissant dirigeants chinois et européens s’est finalement tenu en visioconférence en raison de l’épidémie de Covid-19.

L’accord sino-européen sur les investissements, en négociation depuis sept ans, était l’élément central de cette réunion. Les Chinois souhaitent que ce dossier , traitant de sujets comme la propriété intellectuelle, les subventions aux entreprises publiques chinoises ou encore la fin des transferts de technologie imposée aux firmes étrangères en Chine, soit bouclé d’ici la fin de l’année . Les Européens, eux, se montrent plus sceptiques , notamment en raison de l’absence d’avancées de Pékin sur l’ouverture des marchés publics.