Taïwan vote, Pékin gronde

L’élection présidentielle a des airs de référendum pour ou contre un rapprochement avec la Chine continentale. La victoire annoncée de Tsai Ing-wen enterre le projet d’une réunification pacifique.

En novembre 2018, les Taïwanais avaient infligé une claque monumentale au Parti démocrate progressiste (PDP) et à sa tête d’affiche la Présidente Tsai Ing-wen lors des élections municipales. À l’époque, personne n’aurait parié sur un retour en grâce de cette ancienne avocate, diplômée de la prestigieuse London School of Economics et qui ne cache pas son admiration pour les manières discrètes, voire fades, d’Angela Merkel, la Chancelière allemande.

En chute libre dans les sondages, la Présidente du Parti démocrate progressiste Tsai Ing-wen a paradoxalement été sauvée par Pékin, son ennemie jurée.

Alors en chute libre dans les sondages, Tsai a paradoxalement été sauvée par Pékin, son ennemie jurée. Le 2 janvier 2019, un discours du Président chinois, Xi Jinping, mettait le feu aux poudres: "Taïwan doit être et sera réunifié", lançait le président le plus puissant depuis Mao dans un discours glaçant. Menaçant Taïwan d’une invasion, il a provoqué le réveil des démocrates et des indépendantistes taïwanais. Pour le Président chinois, la solution de la question taïwanaise ne pouvait plus être "repoussée à la prochaine génération" et il n’excluait plus un recours à la force. Mais Xi Jinping n’aura réussi qu’à irriter une société taïwanaise profondément attachée aux valeurs démocratiques et à remettre Tsai dans la course.

Quelques mois plus tard, rebelote, des millions de manifestants pro-démocrates hongkongais sonnent le glas du projet "Un pays, deux systèmes" que le Parti communiste chinois, après Hong Kong, voulait imposer à Taïwan.

"Taïwan est déjà un pays, nous sommes indépendants de facto" Tsai Ing-wen Présidente du Parti démocrate progressiste

"Mais Taïwan est déjà un pays, nous sommes indépendants de facto", répondait la Présidente, un trémolo dans la voix. Elle apporte son soutien sans faille aux manifestants de Hong Kong allant jusqu’à accueillir des milliers de dissidents de la ville autonome, quatre mille selon le ministère taïwanais de l’Intérieur, soit 30% de plus qu’avant les manifestations.

Face à elle, le candidat du parti pro-Pékin, le KMT, Han Kuo-yu fait pâle figure. Empêtré dans une série de scandales d’adultère, de corruption et d’alcoolisme, il s’effondre dans les sondages. Ses discours populistes lui valent le surnom de Trump taïwanais mais il peine à séduire des électeurs effrayés par ses positions pro-Pékin. Selon un récent sondage seul 1% des Taïwanais sont en faveur d’une réunification "immédiate" avec Pékin.

"Il est complètement décrédibilisé", explique Eric Huang, ancien responsable de la communication internationale du KMT. "Le parti est devenu un club de vieillards, il n’entend pas les inquiétudes de la population et il aura réussi à faire fuir à la fois les milieux d’affaires avec des discours populistes et la jeunesse avec ses prises de position en faveur d’un rapprochement avec Pékin. Nous avons besoin de sang neuf. Pour nous les jeunes partisans du KMT, il est impensable de parler de réunification tant que la Chine ne sera pas devenue une démocratie."

"Voyez ce qu’il se passe à Hong Kong. Si la Chine envahissait Taïwan la situation serait dix fois pire ici." Eric Huang Ancien responsable de la communication internationale du KMT

"Voyez ce qu’il se passe à Hong Kong", conclut-il. "Si la Chine envahissait Taïwan la situation serait dix fois pire ici."

Résultat, à la veille du scrutin, les sondages donnent trente points d’avance à Tsai Ing-wen sur son rival du KMT. Sauf coup de théâtre, elle devrait donc remporter la présidentielle de samedi.

Cette victoire annoncée de Tsai est un terrible camouflet pour le régime communiste. "C’est toute l’ironie et le paradoxe de la puissance chinoise", explique le sinologue Jean-Pierre Cabestan de l’Université Baptiste de Hong Kong. "La Chine semble puissante aux quatre coins du monde, elle donne l’impression d’une force irrésistible mais, finalement, elle est contestée dans son pré carré! En remettant en cause l’hégémonie communiste, Taïwan et Hong Kong affaiblissent la Chine."

Le spectre d’une guerre

"Cette élection montre combien la vie politique taïwanaise reste profondément clivée autour de la question des relations avec la Chine", ajoute le journaliste Brian Hioe, fondateur du journal en ligne New Bloom. "Les jeunes Taïwanais sont très inquiets pour leur avenir, certains parlent même d’apocalypse. Nous avons très peur de la guerre."

"Les jeunes Taïwanais sont très inquiets pour leur avenir, certains parlent même d’apocalypse." Brian Hioe fondateur du journal en ligne New Bloom

Depuis 1949, les deux Chine sont à couteaux tirés. L’exode des troupes nationalistes du général Tchang Kai Chek à la naissance de la République populaire de Chine en 1949 a fait éclore sur cette île balayée par les cyclones, en deux générations seulement, l’une des démocraties les plus vibrantes d’Asie. Du mariage pour tous à la relance de l’économie insulaire (voir encadré), en passant par la liberté d’expression et les droits des travailleurs, le bilan honorable de Tsai s’enorgueillit surtout d’avoir su tenir tête au Président chinois.

Lors de son élection en 2016, elle avait déjà mis les pieds dans le plat appelant Donald Trump au téléphone qui, "casus belli" pour Pékin, avait dialogué avec la Présidente taïwanaise.

Depuis, le Président américain a vendu pour plus de 10 milliards de dollars d’armements à Taïwan, dont des chars M1A2 Abrams, des systèmes de défense sol-air et des chasseurs F-16 modernisés, afin de combler en partie son retard vis-à-vis de l’armée populaire nationale.

Bien que Washington ait rompu ses relations diplomatiques avec Taipei en 1979 (pour reconnaître Pékin comme seul représentant de la Chine), il n’en reste pas moins l’allié le plus puissant du territoire insulaire.

Un parapluie américain vital pour Taïwan qui, avec ses 163.000 hommes, ne pèse pas lourd face aux deux millions de soldats chinois, à ses deux porte-avions qui patrouillent en ce moment le long du détroit de Formose et aux milliers de missiles pointés en permanence sur l’île rebelle.

Mais Taïwan est plus qu’un caillou dans le jardin de Pékin, elle incarne aujourd’hui une alternative à la puissance du régime communiste.

"Aujourd’hui Hong Kong, demain Taïwan", l’antienne est au centre de toutes les discussions pour décrire l’avancée des périls. À Taipei, les images de répression de Hong Kong tournent en boucle sur les chaînes d’info et valent tous les discours.

L’antithèse de Pékin

Ces Taïwanais de la troisième génération, dont un million de jeunes électeurs se rendront aux urnes pour la première fois aujourd’hui, sont effrayés par ce déchaînement de violence. "Pour moi c’est clair, la réunification avec la Chine est hors de question. Même la génération de mes parents commence à s’inquiéter en voyant ces violences à Hong Kong et la façon dont la Chine traite les démocrates", explique Meredith Huang. À 29 ans, elle est la plus jeune conseillère municipale de Taipei. Élue du Parti démocrate, elle rejette en bloc le système communiste.

"Taïwan c’est le contre-modèle au régime autoritaire de Pékin. Dans le monde, de plus en plus de pays font des concessions avec Pékin et il est donc très important que Taïwan mette en avant son modèle respectueux des droits humains." Cédric Alviani Directeur du Bureau Asie de l’Est de Reporters Sans Frontières

Dans ce pays de 23 millions d’habitants, ces jeunes n’ont connu que la démocratie, beaucoup n’ont même jamais traversé le détroit de Formose et n’ont qu’une idée très vague de la Chine.

Cette île peuplée d’irréductibles démocrates choisit de défendre son indépendance et son mode de vie. "Taïwan c’est le contre-modèle au régime autoritaire de Pékin. Dans le monde, de plus en plus de pays font des concessions avec Pékin et il est donc très important que Taïwan mette en avant son modèle respectueux des droits humains", explique Cédric Alviani, directeur du Bureau Asie de l’Est de Reporters Sans Frontières. "Elle pourrait même être un modèle pour la Chine et c’est la raison pour laquelle Xi Jinping fait tellement d’efforts pour la récupérer car Taïwan est l’antithèse du système chinois."

zoom : L’économie taïwanaise retrouve des couleurs Le petit dragon taïwanais retrouve des couleurs. Alors que la Chine continentale connaît sa croissance la plus faible depuis trente ans, Taïwan termine l’année 2019 sur une croissance honorable de 2,5%. L’indice boursier Taiex affiche même une hausse de 24% sur l’année et profite largement des retombées de la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Celle-ci favorise en effet les exportations d’électronique à destination des états-Unis et a conduit déjà 200 entreprises à relocaliser vers Taïwan leur production. Taïwan est d’autant plus attentive à ce phénomène qu’elle a toujours été trop dépendante de la Chine. "Nous devons diversifier nos investissements à l’étranger", explique Chen Ming-chi, vice-ministre des Relations avec la Chine continentale, "et nous devons limiter notre exposition à la Chine en nous ouvrant sur d’autres pays comme le Japon, les états-Unis et l’Europe."