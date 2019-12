Troisième jour d'affrontements à Hong Kong

Les manifestants se sont rassemblés jeudi après-midi dans différents centres commerciaux de la mégapole et ont scandé des slogans hostiles au gouvernement et à la police .

A Hong Kong, théâtre depuis juin de la crise la plus grave de l'ex-colonie britannique depuis sa rétrocession à Pékin en 1997, la violence avait baissé d'intensité depuis un mois. Mais des appels ont été lancés sur internet à des actions coup de poing pendant la période de Noël et du Nouvel An, ciblant en particulier les quartiers où se concentrent les boutiques et grands magasins.