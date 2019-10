Trump lance des sanctions contre la Turquie

"Les États-Unis veulent que la Turquie mette fin à l'invasion, mette en oeuvre un cessez-le-feu immédiat et commence à négocier avec les forces kurdes en Syrie", a indiqué le vice-président américain Mike Pence qui a précisé qu'il se rendrait prochainement en Turquie à la demande de Trump.

Les États-Unis ne vont tout simplement pas tolérer plus longtemps l'invasion turque en Syrie.

Quelles sanctions?

Les sanctions américaines visent les ministres turcs de l'Énergie, de la Défense et de l'Intérieur . Leurs éventuels avoirs aux États-Unis sont gelés et leurs transactions internationales en dollars sont bloquées.

Trump a annoncé le relèvement à 50% des droits de douane américains sur l'acier turc et la fin immédiate de négociations avec Ankara autour de ce qu'il a décrit comme un accord commercial à 100 milliards de dollars.

Que se passe-t-il sur le terrain?

Les informations fiables manquent totalement concernant les opérations sur le terrain. Des sources différentes et non vérifiées rapportent ces positions des différentes parties:

• Sous la couverture de l'aviation, il semble que les forces turques et leurs alliés aient conquis une bande frontalière longue d'environ 120 km , allant de la ville de Tal Abyad jusqu'à l'ouest de Ras al-Aïn.

• Les forces du régime se sont déployées au sud de Ras al-Aïn, à la périphérie de la ville Tal Tamr. Des unités de l'armée sont désormais à 6 km de la frontière, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Et pour la première fois depuis 2012, l'armée syrienne est entrée dans la ville de Minbej, contrôlée par un conseil militaire affilié aux Kurdes, selon les médias officiels et un responsable local. Aux abords ouest de la ville, des combattants pro-turcs et des véhicules militaires turcs se sont massés par centaines.