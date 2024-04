Turquie: Erdogan subit un revers historique aux municipales

Le principal parti de l'opposition, le CHP (social-démocrate), a revendiqué sa victoire notamment à Istanbul et Ankara, les deux plus grandes villes de Turquie. "Ce soir, la démocratie va déferler (…) sur les places, dans les rues, les universités, les cafés et les restaurants d'Istanbul", s'est félicité Ekrem Imamoglu, quinquagénaire médiatique et fringant, réélu pour cinq ans à Istanbul. "Ceux qui ont été ignorés ont envoyé un message clair à ceux qui dirigent ce pays", a affirmé son homologue Mansur Yavas à Ankara.