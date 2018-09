Un 3e sommet intercoréen se prépare, sans les États-Unis

Ce sera la troisième rencontre en moins de six mois. Le président sud-coréen Moon Jae-in est attendu ce mardi à Pyongyang pour rencontrer une nouvelle fois son homologue nord-coréen Kim Jong Un. L'objectif de ce nouveau sommet de trois jours est d'aider la Corée du Nord à concrétiser la dénucléarisation du pays .

Les dirigeants de SK et LG figureront aussi dans la délégation officielle du président Moon, de même que Kim Yong-hwan, le vice-président de Hyundai Motor Group, un groupe dont le fondateur était un réfugié du Nord.

L'héritier du géant sud-coréen Samsung et les dirigeants de plusieurs grands conglomérats accompagneront le président sud-coréen Moon Jae-in pour son sommet avec Kim Jong Un.

Lors de cette nouvelle rencontre, Moon Jae-in, qui avait été élu en prônant le dialogue avec Pyongyang, compte encore "jouer le rôle de facilitateur ou de médiateur", a déclaré son conseiller spécial aux affaires étrangères Moon Chung-in. "Il pense que l'amélioration des relations intercoréennes doit permettre de faciliter le dialogue entre le Nord et les Etats-Unis et de régler la question nucléaire nord-coréenne".

La Corée du Nord compte en tout cas l'accueillir en grandes pompes, comme à son habitude. À l'occasion du premier sommet intercoréen en avril dernier, on avait pu assister à cette scène rarissime où l'image du président sud-coréen était applaudie par des milliers de Nord-Coréens dans le Stade du Premier-Mai de Pyongyang. Une source diplomatique a estimé auprès de l'AFP qu'un triomphe similaire pourrait être réservé aux deux dirigeants coréens au cours de cette visite.

Séparer paix et dénucléarisation

"Le Nord et le Sud vont se rencontrer dans les prochains jours et entendent avancer vers une forme de déclaration de paix. Ils auront probalement la bénédiction chinoise", explique-t-il dans un entretien accordé à l'AFP. Cela place Trump dans une position embarrassante: s'ils déclarent la paix sans nous, nous allons passer pour les méchants alors que c'est lui qui veut être considéré comme le faiseur de paix, prétendant au Nobel!"

Quant à la dénucléarisation, "la carotte, c'est la levée des sanctions". "On peut parvenir à un accord là-dessus. Un mauvais accord, c'est certain! Mais la vraie question c'est: peut-on aboutir à un bon accord, assez exhaustif et vérifiable ? Difficile à dire, car je ne crois pas que les Nord-Coréens aient l'intention d'abandonner leurs armes."