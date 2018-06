Un agenda de grossesse pour les Japonaises

Mesdames, pouvez-vous imaginer votre supérieur hiérarchique vous imposer la période à laquelle vous seriez autorisée à tomber enceinte? La réponse est très certainement "non". Pourtant, au Japon, les femmes se voient contraintes de respecter un calendrier de grossesses.

Au Japon, les chefs d'entreprise ne semblent pas concernés par le problème de dénatalité qui touche leur pays depuis des décennies. Sous prétexte de ne pas perturber le bon fonctionnement et l'efficacité de leur service, les femmes japonaises n'ont pas toujours le choix de disposer de leur corps quand elles le souhaitent et se voient imposer par leur supérieur hiérarchique un calendrier de grossesse , en toute impunité. Moins d'un million de nouveau-nés ont été enregistrés l'an passé au Japon. Un total qui représente la moitié de celui d'il y a 50 ans, alors que la population était moins importante .

"Je me serais excusée je pense, si j'étais restée et tombée enceinte."

Chacune à son tour. Sayako, qui utilise un pseudonyme, est puéricultrice de crèche depuis 16 ans. Sa hiérarchie l'a dissuadée d'avoir un deuxième enfant, alors qu'elle avait consulté un médecin pour un problème d'infertilité. "Pourquoi ne faites-vous pas une pause, puisque vous en avez déjà un?", lui a-t-on demandé, en ajoutant qu'une autre femme de son service, plus âgée et récemment mariée, était prioritaire .

Pratiques impunies

"Elles ne trouvent pas cela injuste, elles culpabilisent plutôt à l'idée de s'absenter pour cause de maternité."

De telles dispositions sont illégales au regard de la Constitution , mais elles restent verbales , rarement dénoncées et toujours impunies . Les victimes ne prennent souvent pas le risque d'en parler, même aux syndicats. À la place, plus de la moitié de ces femmes préfèrent démissionner .

La décision de l'autre moitié, celle qui décide de s'accrocher à leur poste, n'est pas sans conséquence. "Lorsque j'ai demandé une formation pour une future promotion, ma supérieure m'a dit: vous avez pris un congé maternité, vous travaillez à horaires réduits, et en plus vous voulez une formation. Et puis quoi encore?", se rappelle Mayu, une autre femme victime de cette discrimination.