Un avion de ligne russe s'écrase près de Moscou, pas de survivant

Un avion de ligne russe s'est écrasé dimanche peu après avoir décollé de l'aéroport de Moscou Domodedovo et il n'y a aucun survivant parmi les 71 personnes à bord, a annoncé le Kremlin. Le biréacteur Antonov An-148 de la compagnie russe Saratov assurait une liaison entre Moscou et Orsk, à 1.500 km au sud-est de la capitale, dans la région d'Orenbourg frontalière avec le Kazakhstan. L'avion, construit en 2010, avait embarqué 65 passagers et 6 membres d'équipage, précise l'agence RIA.



Il a disparu des écrans radars une dizaine de minutes après avoir décollé. Des débris et les corps de deux victimes ont été retrouvés sur le site du crash, a annoncé le ministère des Situations d'urgence. "D'après les premières informations, il n'y a aucun survivant", indique le Kremlin dans un communiqué. Vladimir Poutine présente ses condoléances aux familles des victimes et a ordonné la mise en place d'une commission d'enquête, ajoute-t-il.