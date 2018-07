Un barrage au Laos s'effondre et fait des centaines de disparus

Un barrage hydraulique en construction dans la province d'Attapeu, dans le sud-est du Laos, s'est effondré ce mardi. La rupture du barrage a provoqué des torrents et l'inondation de six villages en aval. Plusieurs centaines de personnes sont portées disparues et plus de 1.300 familles ont perdu leur domicile, a signalé l'agence officielle du régime communiste. Les autorités laotiennes ont dépêché des équipes de sauvetage dans le district de San Sai, dans la province d'Attapeu, selon ABC Laos.