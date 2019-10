Un barrage controversé inauguré au Laos

Situé à deux heures de route de Luang Prabang, dans le nord du Laos, ce barrage, construit par une entreprise thaïlandaise et qui a coûté plus de 4,5 milliards de dollars, est le dernier en date d’une multitude de retenues d’eau qui entravent le cours du Mékong, long de plus de 4.800 kilomètres.