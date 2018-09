Un séisme et un tsunami font 48 morts et de nombreux disparus en Indonésie

Plusieurs milliers d'habitations, ainsi que des hôpitaux, des centres commerciaux et des hôtels se sont effondrés et un pont a été emporté. L'institut météorologique et de géophysique indonésien a lancé une alerte au tsunami et l'a levée 34 minutes plus tard. Beaucoup le lui reprochent, mais les autorités assurent que les vagues ont déferlé avant la levée de l'alerte. Le séisme et le tsunami ont provoqué une panne d'électricité qui empêche les communications et complique la coordination des secours.