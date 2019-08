Un sit-in de manifestants pro démocratie à l'aéroport de Hong Kong

Des milliers de manifestants prodémocratie ont entamé ce vendredi un sit-in à l'aéroport de Hong Kong, dans le but de sensibiliser les visiteurs étrangers à leur mobilisation entamée il y a deux mois jour pour jour.

Un millier de manifestants se sont regroupés ce vendredi dans les terminaux d'arrivée de l'aéroport de Hong Kong, distribuant des tracts antigouvernementaux et brandissant des banderoles rédigées dans une dizaine de langues pour sensibiliser les visiteurs à leur mouvement de contestation. La cheffe de l’exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a pourtant exclu toute concession aux manifestants, tout en mettant en garde contre une grave crise économique engendrée par le mouvement de protestation.

Face à l'escalade des tensions et la multiplication des heurts entre forces de l'ordre et manifestants, plusieurs pays parmi lesquels les Etats-Unis et l'Australie ont alerté les voyageurs des risques à se rendre à Hong Kong. "Veuillez nous pardonner pour ce Hong Kong 'inattendu'", peut-on lire dans les tracts en anglais distribués aux voyageurs. "Vous êtes arrivés dans une ville détruite, déchirée, pas la ville que vous vous représentiez. Mais c'est pour ce Hong Kong que nous nous battons."