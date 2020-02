Un soldat sème la mort en Thaïlande

Il y a "17 morts et 14 blessés", a déclaré un membre non identifié de l'Erawan Center à Bangkok, un service collectant notamment les données des services d'urgence au niveau national. Des photos et vidéos sur les réseaux sociaux montraient des scènes de panique, des personnes en train de fuir et ce qui ressemble à des rafales d'arme automatique.