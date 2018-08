Un violent typhon frappe l'ouest du Japon

Le typhon Cimaron s'est abattu sur le Japon ce jeudi. Les évacuations sont en cours à travers le pays, déjà frappé par des inondations mortelles en juillet.

C'est le vingtième typhon de la saison pour le Japon et il pourrait bien être le pire. Après avoir remonté l'ouest de l'océan Pacifique, le typhon Cimaron a frappé les côtes japonaises ce jeudi, vers 21h heure locale (14h heure belge). Des bourrasques de plus de 200 km/h se sont abattues sur l'île de Shikoku, au sud-ouest de l'archipel. Le typhon devrait encore traverser la région du Kansai plus au Nord avant de rejoindre la mer du Japon vendredi matin, estime l'agence météorologique nippone.

Vue en plein écran Le typhon Cimaron a remonté l'ouest de l'océan Pacifique avant de toucher le Japon ce jeudi. ©EPA

L'agence a alerté la population locale contre les hautes vagues et les fortes pluies qui menacent d'inonder la région: jusqu'à 800 mm de précipitations sont attendus dans les prochaines 24 heures à Shikoku et 600 mm pourraient tomber dans le centre, où se trouve la région industrielle de Nagoya. Plus de 25.000 foyers sont déjà privés d'électricité. Trois étudiants de la ville côtière de Shizuoka sont portés disparus.

Une région déjà dévastée

Vue en plein écran Le pays se remet à peine des innondations qui ont fait des centaines de morts en juillet. ©AFP

Ce typhon de catégorie 2 est d'autant plus redoutable qu'il touche une région déjà dévastée par les intempéries. Mercredi déjà, un autre typhon baptisé Soulik avait frappé la côte Sud du pays. Le coeur des terres avait heureusement échappé à ces vents de plus de 200 km/h, qui ont fait seulement deux blessés.

Mais le Japon a surtout été frappé en juillet par des pluies torrentielles qui ont provoqué les pires inondations que le pays ait connues en 36 ans. Environ 220 personnes sont mortes, noyées ou emportées par des glissements de terrain. 240.000 foyers se sont retrouvés sans eau courante et des milliers de Japonais ont dû se réfugier dans des camps. En l'absence d'accalmie, les autorités craignent le développement d'épidémies sur le long terme. Et l'arrivée des typhons a fortement ralenti les soins et les secours sur place.

Evacuations anticipées

Vue en plein écran ©AFP

"Il y aura de fortes pluies dans des zones qui ne sont pas encore complètement remises, avait averti le Premier ministre Shinzo Abe lors d'une réunion de préparation du gouvernement. Tenez-vous en alerte et prenez toutes les mesures nécessaires." Fortement critiqué pour son manque de réaction face aux inondations de juillet, le Premier ministre a appelé les autorités locales à évacuer le plus tôt possible les populations les plus menacées.

Sur l'île de Shikoku, 65.000 personnes ont déjà été évacuées. Plus de 300 vols ont aussi été annulés dans les régions du Shikoku et du Kansai, selon les médias japonais. L'armée japonaise a aussi été forcée d'annuler un exercice prévu en commun avec les forces britanniques près du Mont Fuji.