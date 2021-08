Une évacuation en coordination avec le "nouveau pouvoir" afghan...

L’évacuation de Kaboul de personnels occidentaux et des collaborateurs afghans des forces de l’Otan s’organise en accord avec les talibans, qui assuraient mardi une amnistie générale tout en imposant la charia aux Afghans.

Selon le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, les évacuations depuis Kaboul pourraient se poursuivre jusqu'à la fin du mois , en accord avec les talibans, qui garantissaient l'accès des civils à l'aéroport de la capitale . Les États-Unis s'attendent à transporter entre 5.000 et 9.000 personnes par jour.

Parler avec eux

L’Otan tentait de maintenir ses opérations pour "garantir la sécurité" de ses 800 employés qui étaient toujours sur place mardi, a indiqué son secrétaire général, Jens Stoltenberg. Environ un millier employés afghans et membres de leurs familles doivent être évacués de Kaboul et devraient obtenir un visa vers un des États membres.

Quant à l’Union européenne, elle devait de son côté encore rapatrier environ 400 personnes, employés afghans et leur famille. L’Espagne va servir de "hub" pour leur accueil, avant qu’ils soient répartis à travers les États membres , a indiqué le haut représentant de l’UE Josep Borrell. Il n’a par contre pas communiqué le nombre de ressortissants européens encore à rapatrier – "si je l'avais je ne pense pas qu'il serait prudent de le dire publiquement", a-t-il dit.

Au sujet des réfugiés, il a souligné l'importance pour l'Union de coordonner la gestion d'éventuels flux avec les pays de transit , alors que la Grèce avait souligné quelques heures plus tôt ne pas vouloir devenir la porte d’entrée européenne des réfugiés afghans.

Josep Borrell a indiqué qu’il allait renforcer la délégation européenne en Afghanistan, pour pouvoir discuter avec les talibans et régler des questions pratiques . "Les talibans ont gagné une guerre, donc nous allons devoir parler avec eux (…). Nous devons parler avec eux pour tout, même pour essayer de protéger les femmes et les filles. Même pour ça, il faut entrer en contact avec eux."

Aide conditionnée

"Nous allons faire tout ce que nous pouvons, utiliser toute notre influence, économique et politique, pour essayer de défendre la population afghane, avec de l’aide humanitaire, et des conditionnalités politiques sur la question des droits humains", a aussi déclaré Josep Borrell lors d'une conférence de presse en soirée, mardi.

Alors que l'Afghanistan est le premier bénéficiaire de l'aide au développement de l'Union européenne, le Haut représentant a indiqué qu’"aucun paiement ne sort pour l’instant" dont le nouveau régime pourrait tirer avantage, et que cela restera le cas "jusqu’à ce qu’on clarifie la situation". Il n’a pas fermé la porte à une réouverture des financements, qui "dépendra du respect de conditions", a-t-il indiqué, citant le respect des droits humains et des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Mais il en va autrement de l’aide humanitaire aux populations, qui se poursuit et va probablement devoir augmenter.