Une sonde spatiale chinoise transportant des échantillons lunaires revenue sur Terre

Le succès de la mission Chang'e 5 fait de la Chine la troisième nation à avoir rapporté des échantillons lunaires sur Terre, après les États-Unis et l'Union soviétique. C'est la première fois en 44 ans que le sol et les roches lunaires ont été ramenés sur la planète bleue.

Ce retour marque la dernière étape d'une mission de 23 jours qui comprenait l'alunissage des vaisseaux spatiaux, la collecte d'échantillons de sol et de roche, l'ascension et l'amarrage avec un orbiteur lunaire, et enfin, un voyage de retour de quatre jours.