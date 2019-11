Vers un couvre-feu à Hong Kong?

Le tabloïd Global Times, proche du pouvoir chinois, a en effet annoncé via Twitter que le gouvernement de Hong Kong devrait décréter un couvre-feu pour ce weekend. Il n'en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres et raviver les revendications des manifestants. Le tweet s'est avéré si explosif qu'il a été supprimé une demi-heure plus tard. Interrogé, l'exécutif hongkongais joue la politique de l'autruche et ne commente pas. Du moins, pour l'instant.