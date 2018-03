Vers un sommet des deux Corée en avril

La Corée du Nord et la Corée du Sud tiendront un sommet à la frontière en avril , a fait savoir l'émissaire sud-coréen Chung Eui-yong ce mardi, suite à sa rencontre avec le président nord-coréen Kim Jong-un à Pyongyang. Le rendez-vous aura lieu à la frontière entre le Nord et le Sud.

Et plus précisement dans le village de Panmunjom, en plein milieu de la zone démilitarisée séparant le Nord du Sud, a déclaré Chung Eui-yong, conseiller en sécurité de Moon Jae-in. Une conversation téléphonique entre les les deux dirigeants précédera le sommet. Et le chef d'Etat nord-coréen a promis de suspendre ses essais nucléaires et de missiles durant le dialogue entre les deux nations voisines.