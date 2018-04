Xi Jinping promet quand même d'ouvrir l'économie chinoise

Le président chinois Xi Jinping joue l'apaisement. Il promet d'ouvrir davantage l'économie de son pays et d'abaisser rapidement les droits de douane sur certains produits. Ce geste rassure les marchés financiers.

Qui sera le plus malin? A ce petit jeu, le président chinois a actuellement l'avantage, en prenant le contre-pied des mesures protectionnistes annoncées par son homologue américain Donald Trump. Il a promis une "une nouvelle phase d'ouverture" économique pour son pays, aux prises avec la menace d'une guerre commerciale face aux Etats-Unis de Donald Trump.

Au moment où Donald Trump menace d'imposer des droits de douane sur 150 milliards de dollars d'importations chinoises, Xi s'est engagé à ouvrir le marché chinois, à accroître les importations et à protéger la propriété intellectuelle. Ce que Trump avait plusieurs fois demandé.

Xi Jinping a promis notamment d'abaisser "considérablement" dès cette année les droits de douane sur les automobiles étrangères et "d'autres produits". Il s'est aussi engagé à ouvrir davantage les entreprises chinoises aux investisseurs étrangers. Et il a par ailleurs promis un assouplissement des restrictions à la présence de capitaux étrangers dans les entreprises chinoises actives dans les industries automobile, navale et aéronautique. Mais sans donner de calendrier.