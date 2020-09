Yoshihide Suga se lance dans la course à la succession de Shinzo Abe

Continuité

Un gouvernement emmené par Yoshihide Suga prolongerait probablement la politique de soutien fiscal et budgétaire qui a défini les huit années de mandat de Shinzo Abe.

Yoshihide Suga rejoindrait une liste déjà longue de candidats dont l'ancien ministre des Affaires étrangères Fumio Kishida et l'ancien ministre de la Défense Shigeru Ishiba. Le ministre de l'Environnement Shinjiro Koizumi, 39 ans, fils de l'ancien Premier ministre charismatique Junichiro Koizumi, a décidé de ne pas se lancer dans la course mais soutiendrait le ministre de la Défense Taro Kono s'il était candidat, selon NHK. L'ancienne ministre aux Affaires internes Seiko Noda et l'ancienne ministre de la Défense Tomomi Inada, sont également intéressées par le poste, selon des médias.