4.500 postes de fonctionnaires supprimés en France dès 2019

C'était la rentrée dimanche pour Edouard Philippe en France. Et c'est peu dire que l'interview donnée par le Premier ministre d'Emmanuel Macron au Journal du dimanche fait réagir.

Le projet de loi de finances 2019, qui sera présenté fin septembre, sera, en effet, marqué par un rebond du déficit public sur fond de ralentissement de la croissance et actera des économies dans le champ des prestations sociales et 4.500 suppressions de postes de fonctionnaires , a notamment annoncé Edouard Philippe au Journal du dimanche.

Croissance en berne, rebond du déficit

Jusqu'ici l'exécutif tablait sur une croissance de 1,9% del'économie française en 2019, alors que la Commission européenne, le FMI et la Banque de France avaient déjà revu enbaisse leurs prévisions à 1,7% au début de l'été.

Cette moindre croissance et la diminution des recettes fiscales qui en découle auront "forcément un impact" sur le déficit public , qui sera aussi affecté par la transformation du Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi en baisse de charges pérenne, avec un impact d'environ 20 milliards d'euros sur les finances publiques.

"Mais, nous gardons le cap et nous maintenons le rythme."

Objectif : 50.000 suppressions sur le quinquennat

Pour contenir la progression des dépenses publiques, au-delà des économies déjà annoncées - baisses de crédit de 2,1milliards d'euros pour le ministère du Travail avec une nouvelle baisse des contrats aidés et de 1,2 milliard pour le ministèrede la Cohésion des territoires avec la réforme des aides aulogement - l'effort portera comme attendu sur les prestations sociales , dont le coût avait fait débat au printemps, ainsi que sur des suppressions de postes dans la fonction publique.

La revalorisation de ces différentes prestations serait donc bien inférieure à l'inflation , attendue autour de 1,5-1,6% en 2019 par les grandes institutions internationales, la Banque de France et les économistes. Le revenu de solidarité active (RSA) échappera en revanche acette désindexation de l'inflation, souligne Edouard Philippe.

Alors que le gouvernement français était jusqu'ici resté muet sur l'évolution des effectifs de la fonction publique, Edouard Philippe réaffirme l'objectif de 50.000 suppressions de postes sur le quinquennat dans les services de l'Etat et annoncequ'"environ 4.500 suppressions de poste" sont prévues en 2019 et que "le chiffre sera supérieur à 10.000" en 2020, après seulement 1.600 en 2018.

Les "réorganisations" concerneront le ministère des Finances, l'audiovisuel public et le réseau extérieur de l'Etat (ambassades, etc.)

Doper le pouvoir d'achat

"Dès le 1er septembre 2019, les cotisations salariales sur les heures supplémentaires seront supprimées pour tous les salariés, dans le privé comme dans le public", annonce Edouard Philippe en précisant que cela représentera "deux milliards supplémentaires" pour les Français, et en moyenne "plus de 200 euros supplémentaires par an" pour une personne payée au smic.