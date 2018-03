45.000 milliards de dollars circulent via le shadow Banking

L'équivalent de 13% des actifs du système financier traditionnel circulent via le financement parallèle, appelé aussi le shadow banking.

Pour 2016, on note donc une hausse des émissions obligataires ou le développement des fonds monétaires et immobiliers. Ils ont continué d'alimenter la progression du financement parallèle à l'échelle mondiale avec pour la première fois la prise en compte des données chinoises et luxembourgeoises.