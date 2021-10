Au FMI, pas de crainte d'un "train hors de contrôle" pour l'inflation

La banque centrale britannique réagit

M. Bailey continue de croire que la récente hausse de l'inflation sera temporaire, mais la flambée des prix de l'énergie pourrait la faire s'accélérer un peu plus et surtout prolonger la poussée. "La politique monétaire ne peut pas résoudre les problèmes d'approvisionnement mais [la banque centrale] devra agir et doit le faire si nous voyons un risque, en particulier pour l'inflation à moyen terme et les anticipations d'inflation à moyen terme", a-t-il déclaré.